31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

NEC Nijmegen 3-0 Groningen (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ali Akman attı NEC Nijmegen kazandı

Ali Akman attı NEC Nijmegen kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında NEC Nijmegen, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın ilk golü Ali Akman'dan geldi.

Eredivisie'nin 11. haftasında NEC Nijmegen, sahasında Groningen'i konuk etti.

Ev sahibi takım rakibini 45+1. dakikada Ali Akman, 55. dakikada Elayis Tavşan ve 90+2. dakikada Jonathan Okita'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

ALİ AKMAN 66 DAKİKA SAHADA KALDI

NEC Nijmegen'de maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden Ali Akman, 66 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Eredivisie'deki 3. golünü kaydetti.

NEC Nijmegen bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Groningen ise 10 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin 12. haftasında NEC Nijmegen 6 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.45'te Heerenveen'i ağırlayacak. Groningen ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 14.15'te Waalwijk'i konuk edecek.

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