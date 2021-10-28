28 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Empoli 0-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter Empoli deplasmanında 3 puanı kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

İtalya Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, deplasmanda karşı karşıya geldiği Empoli'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli 12 puanda kaldı. | Son dakika spor haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, Empoli'yi 2-0 yendi.

Haftaya 3. sırada başlayan son şampiyon Inter, orta sıralarda mücadele eden Empoli'ye konuk oldu.

Milano ekibi, D'Ambrosio'nun 34 ve Dimarco'nun 66. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı.

Empoli'nin orta saha oyuncusu Ricci, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter puanını 21'e çıkarırken, Empoli 12 puanda kaldı.

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