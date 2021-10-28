28 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 5-0 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Münih kupada dağıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Almanya Kupası'nda Borussia Mönchengladbach evinde Bayern Münih'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Borussia Mönchengladbach'a farklı galibiyeti getiren golleri Ramy Bensebaini(2), Breel Embolo(2) ve Kouadio Kone kaydetti. Bu sonuçla Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı. | Son dakika spor haberleri

Almanya Kupası 2.Tur karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Bundesliga lideri Bayern Münih şok bir skorla sahadan ayrıldı.

Bavyera ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Borussia Mönchengladbach'a farklı galibiyeti getiren golleri Ramy Bensebaini(2), Breel Embolo(2) ve Kouadio Kone kaydetti.

Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

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