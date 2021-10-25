Manchester United'da Liverpool maçının ardından kazan kaynıyor! Cristiano Ronaldo ve Solskjaer...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, evinde Liverpool'u konuk etti. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçtan Liverpool, 5-0'lık skorla kazanarak tarihi bir galibiyet yaşadı. Bu sonucun ardından Liverpool'da coşkulu bir kutlama varken, Manchester ekibinde ise sular ısınmaya başladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası uzun süre akıllardan silinmeyecek bir maça sahne oldu. Şampiyonluğu hedefleyen iki dev takım Manchester United ile Livepool, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Son şampiyon Liverpool, Mohamed Salah'ın yıldızlaştığı maçı 5-0 kazanarak hem çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı, hem de rakibine ciddi bir ders verdi. Karşılaşmanın ardından Liverpool'da coşkulu bir sevinç yaşanırken, Manchester United'da ise sular ısınmaya başladı. Özellikle takıma transfer olmasının ardından büyük ses getiren Cristiano Ronaldo'nun oyun içindeki gerginliği ve maç sonundaki davranışları çok konuşuldu. İngiliz basını Portekizli yıldızın hocası Ole Gunnar Solskjaer ile gerginlik yaşadığı ve bir türlü anlaşma sağlayamadığını ifade etti. Ada basınında çıkan haberlere göre Norveçli teknik adamın takımdan ayrılmasının da beklendiği öğrenildi.

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