25 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'da Liverpool maçının ardından kazan kaynıyor! Cristiano Ronaldo ve Solskjaer...

Tarihi yenilgi sonrası kazan kaynıyor! Ronaldo ve Solskjaer...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, evinde Liverpool'u konuk etti. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçtan Liverpool, 5-0'lık skorla kazanarak tarihi bir galibiyet yaşadı. Bu sonucun ardından Liverpool'da coşkulu bir kutlama varken, Manchester ekibinde ise sular ısınmaya başladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası uzun süre akıllardan silinmeyecek bir maça sahne oldu. Şampiyonluğu hedefleyen iki dev takım Manchester United ile Livepool, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Son şampiyon Liverpool, Mohamed Salah'ın yıldızlaştığı maçı 5-0 kazanarak hem çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı, hem de rakibine ciddi bir ders verdi. Karşılaşmanın ardından Liverpool'da coşkulu bir sevinç yaşanırken, Manchester United'da ise sular ısınmaya başladı. Özellikle takıma transfer olmasının ardından büyük ses getiren Cristiano Ronaldo'nun oyun içindeki gerginliği ve maç sonundaki davranışları çok konuşuldu. İngiliz basını Portekizli yıldızın hocası Ole Gunnar Solskjaer ile gerginlik yaşadığı ve bir türlü anlaşma sağlayamadığını ifade etti. Ada basınında çıkan haberlere göre Norveçli teknik adamın takımdan ayrılmasının da beklendiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mark van Bommel: Hayal kırıklığına uğradım Mark van Bommel: Hayal kırıklığına uğradım
Ronaldo’dan flaş paylaşım! Ronaldo'dan flaş paylaşım!
İtalya’da ilginç istatistik! Dünya bunu konuşuyor İtalya'da ilginç istatistik! Dünya bunu konuşuyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör