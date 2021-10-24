Fransa'da Burak Yılmaz krizi! Lille taraftarları...
Fransa Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Lille sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı. 36 yaşındaki futbolcu bu gelişmenin ardından direkt soyunma odasına gitti.
Lille'in Brest ile 1-1 berabere kaldığı Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçına Burak Yılmaz'ın tepkisi damga vurdu.
Geçen sezon Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ve ilk sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Brest karşısındaki tepkisiyle dikkat çekti.
Ligue 1'de 11. hafta maçında Brest'i sahasında konuk eden Lille, karşılaşmanın 19. dakikasında Jonathan David ile öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Lille taraftarları da takıma tepki gösterdi.
OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ
Mücadelenin 77. dakikasında oyundan alınan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, oyundan alındı ve yerine Jonathan Ikone dahil oldu.
Bu değişiklik kararını beğenmeyen Burak, hocasına tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına gitti.
Lille taraftarları da milli futbolcu oyundan çıkarken ıslıklarla tepki gösterdi.
Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Burak, 18 gol ve 5 asistle oynamıştı. Bu sene ise 12 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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