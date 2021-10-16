17 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lyon 2-0 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lyon sahasında kazandı!

Lyon sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lyon ile Monaco kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında Lyon sahasında Monaco'yu ağırladı. Mücadeleyi Lyon 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada penaltıdan Ekambi ve 90'da bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş Jason Denayer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lyon yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 16 puana yükseldi. 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Monaco ise 14 puanda kaldı.

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