13 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere 1-1 Macaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Szalai'li Macaristan İngiltere'den puanı kaptı

Szalai’li Macaristan İngiltere’den puanı kaptı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan, deplasmanda İngiltere ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere ile Macaristan karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Macaristan'ın golü 24. dakikada penaltıdan Sallai'den gelirken, İngiltere'nin golünü 37. dakikada Stones kaydetti.

SZALAI İLK 11'DE BAŞLADI

Macaristan forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, ilk 11'de başladığı İngiltere maçında 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere bu sonuçla puanını 20'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Puanını 11'e yükselten Macaristan ise 4. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Olaylı maçta kazanan Polonya Olaylı maçta kazanan Polonya
Bakasetas ve Pelkas’lı Yunanistan İsveç’e yenildi Bakasetas ve Pelkas'lı Yunanistan İsveç'e yenildi
Ronaldo hat-trick yaptı Portekiz farklı kazandı Ronaldo hat-trick yaptı Portekiz farklı kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör