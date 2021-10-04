04 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'i eleştirdi!

F.Bahçe’nin eski yıldızı Kuyt’dan o isme sert eleştiri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Hollanda'da Feyenoord ve Süper Lig'de Fenerbahçe formaları da giyen Dirk Kuyt, Manchester City'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jack Grealish'i sert sözlerle eleştirdi. Hollandalı futbol adamı, "Grealish normal değerinin en az 3 katına Manchester ekibine transfer oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Dirk Kuyt, Manchester City'nin 117 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jack Grealish'i eleştirdi. Hollandalı futbol adamı son olarak Premier Lig'de oynanan Liverpool - Manchester City maçında forma giyen ve etkisiz bir performans sergileyen 26 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusuyla ilgili, "Jack Grealish Manchester City'e 100 milyon Sterlin'e gitti. Bu rakam onun normal değerinin en az 3 katı" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Manchester ekibinin formasıyla 10 maça çıkan Grealish, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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