SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'i eleştirdi!

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Dirk Kuyt, Manchester City'nin 117 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jack Grealish'i eleştirdi. Hollandalı futbol adamı son olarak Premier Lig'de oynanan Liverpool - Manchester City maçında forma giyen ve etkisiz bir performans sergileyen 26 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusuyla ilgili, "Jack Grealish Manchester City'e 100 milyon Sterlin'e gitti. Bu rakam onun normal değerinin en az 3 katı" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Manchester ekibinin formasıyla 10 maça çıkan Grealish, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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