Anelka'dan flaş Messi sözleri! "Böyle yönetemezsiniz"
Fransa futbolunun yıldız golcülerinden Nicolas Anelka, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anelka, PSG'nin yeni yıldızı Lionel Messi'yle ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Nicolas Anelka RMC Sport'a verdiği röportajda Pochettino'nun Messi'yi 65. dakikada oyundan almasına ilişkin soruya, "Altı kez Ballon d'Or alan bir futbolcuyu gol atamamışken 65. dakikada oyundan alamazsınız. Bir golcü hocasının kendisine güvenmesini ister. Messi Pochettino'nun bu yaptığını unutmayacak. Parc des Princes'deki ilk maçta olacak şey değildi. Messi'yi böyle yönetemezsin" açıklamasını yaptı.
"İNGİLTERE İSPANYA'DA OLSA BALLON D'OR'U ALIRDI"
Fransız efsane Kylian Mbappe'nin durumuna da değinerek, "Mbappe Ballon d'Or'u hayal ediyor. UEFA katsayısına göre en iyi 6. ligde oynarken bunu yapamaz! Son 3 sezondur İngiltere ve İspanya Ligi'nde oynasaydı çoktan Ballon d'Or'u alırdı." değerlendirmesini yaptı.
Anelka şimdilerde hocalık kariyerini başlatmak istediğini ancak Fransa'da sadece PSG'yi çalıştırabileceğini belirterek Asya veya Körfez ülkelerinde çalışabileceğini belirtti.
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