Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubunda mücadele ediyor. Sarı kırmızılılar sıradaki maçını Marsilya ile oynayacak. Bu mücadele öncesinde Fransız ekibinde flaş bir gelişme yaşandı. Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, takımın yıldız oyuncularından Arkadiusz Milik hakkında açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, Lazio galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçını 30 Eylül Perşembe günü Marsilya ile deplasmanda oynayacak. Marsilya'da sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takımın en önemli ismilerinden Arkadiusz Milik'in durumu merak ediliyor.

Polonyalı golcü, Marsilya'nın bu akşam (22 Eylül Çarşamba) oynayacağı Angers maçının kadrosuna alınmazken teknik direktör Jorge Sampaoli, durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun son haftasında Metz karşısında diz sakatlığı yaşayan Milik'in durumuna değinen Sampaoli, "Milik, kendisini ameliyat eden doktor ile görüştü. Her şeyin iyi gittiğini ve geri dönmesinin yakın olduğunu belirtti ama henüz değil. Çünkü her zaman bir risk bulunuyor. Bu maçta kadroda olur mu diye düşünmüştük ama şimdi Lens'a karşı biraz oynama imkanı olur mu ona bakacağız. Hepimiz onu çok yakında tekrar sahada görmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta başından bu yana topla çalışmalara başlayan Milik'in, Angers maçında kadroda olmasa da hafta sonu oynanacak Lens veya önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

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