18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza gollerine devam ediyor

Guiza gollerine devam ediyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında Daniel Güiza, İspanya 3. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da gollerine devam ediyor. 41 yaşındaki İspanyol forvet takımının Castellon'u 1-0 mağlubiyet ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydetti.

2008-2011 arasında Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol fovet Daniel Güiza, 41 yaşında gollerine devam ediyor.

Kariyerini 4 yıldır İspanya 3. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da sürdüren Daniel Güiza, takımının Castellon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü attı. 41 yaşındaki Güiza, böylelikle bu sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.

2011 yılında Fenerbahçe'den ayrıldığında 31 yaşında olan Daniel Güiza, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Getafe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz ve Sanluqueno'da forma giydi.

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