Son dakika spor haberi: Brezilya - Arjantin maçında ilginç olay! Karşılaşmayı durdurdular...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Güney Amerika'nın iki önemli futbol ülkesi, Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı. Brezilya Sağlık Kurulu, corona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanan İngiltere'den maçın oynanacağı Sao Paulo'ya gelen E.Martinez, Lo Celso, C. Romero ve Buendia'nın sınır dışı edilmesi talebiyle karşılaşmayı durdurdu. İşte o anlar ve yaşananlar... | Son dakika spor haberleri
Copa America finalinde kozlarını paylaşan Brezilya ile Arjantin bu kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken karşılaşmaya sağlık örgütünün sahaya girmesi ve futbolcuları sınır dışı etme kararı damga vurdu.
SINIR DIŞI KARARI
Brezilya'da oynanan maç öncesi ev sahibi ülkenin sağlık kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.
Brezilya Sağlık Kurulu; Tangocular'dan Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi. Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıklamıştı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tutmuştu. Fakat karşılaşmanın 6. dakikasında sağlık kurulu yetkililerin futbolcuları sınır dışı etme kararı maçın durmasına neden oldu.
SAĞLIK KURULU YETKİLİLERİ SAHAYA GİRDİ
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.
Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla maçın askıya alındığı duyuruldu.
Yaşananların ardından Arjantinli oyuncular maçın oynandığı stadyumu terk etti. Brezilyalı futbolcular ise, maça gelen taraftarlar için antrenman yaptı. FIFA'nın bu karşılaşmanın ardından vereceği karar ise merakla bekleniyor...
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