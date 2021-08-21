22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 5-0 Norwich City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City Norwich’i farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, sahasında Norwich City'i Tim Krul (k.k.), Grealish, Laporte, Sterling ve Mahrez'in golleriyle 5-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Norwich City'yi 5-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada kendi kalesine Tim Krul, 22. dakikada Jack Grealish, 64. dakikada Aymeric Laporte, 71. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City ilk galibiyetini aldı, Norwich City ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Aynı saatte başlayan günün diğer maçlarında Leeds United ile Everton 2-2, Crystal Palace ile Brentford 0-0 berabere kaldı. Aston Villa ise Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.


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