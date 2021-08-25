Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'de en büyük paylardan biri de Zeki Çelik'indi. Milli sağ beke Fiorentina'nın talip olduğu kaydedildi. | Son dakika transfer haberleri

Milli oyuncu Zeki Çelik, Serie A yolunda... Transfer gündeminden düşmeyen başarılı sağ bek Zeki Çelik için Fiorentina'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaşımına göre Fiorentina, Lirola'nın takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandırdı.

LILLE 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Zappacosta'nın Atalanta ile anlaşması sonrasında Zeki Çelik transferini tamamlamak isteyen Fiorentina, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 8 milyon Euro teklif etti. Fakat geçen sezon şampiyonluk yaşayan Lille bu değeri 12 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. Zeki Çelik dışında Fiorentina'nın ilgilendiği diğer oyuncunun ise Ordiozola olduğu iddia edildi.

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