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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Ronaldo Juventus'tan ayrılacak mı? Udinese maçı öncesi flaş karar

Ronaldo Juve’den ayrılacak mı? Lig maçı öncesi flaş karar
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, özellikle son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Portekizli süper yıldız, Serie A'nın ilk hafta maçında takımının Udinese ile oynayacağı maçta yedek kulübesinde olacaği öğrenildi. Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved de yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Udinese'yle oynayacağı Serie A'nın ilk hafta maçında kendi isteğiyle yedek kulübesinde başlayacak.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmak istedi ancak Portekizli süperstar maça yedek kulübesinde başlamayı talep etti. Allegri, Ronaldo'nun bu talebini kabul etti.

Yine haberin detayında, Ronaldo'nun Juventus için oynamak istemediği ve transferini talep ettiği kaydedildi. Portekizli'nin bu talepleri nedeniyle Udinese maçında kendisini riske atmamayı düşündüğü belirtildi.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA: "KALACAK!"

Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved: "Ronaldo ile ortak verdiğimiz bir karar. Sezonun başındayız ve herkesin zirve performansında olmaması normal. Allegri, bugün en iyi 11'ini seçti. Avrupa şampiyonu Chiellini bile yedek. Ronaldo, Juventus'ta kalacak."

97 MAÇTA 98 GOLLÜK ETKİ

Temmuz 2018'de 117 milyon euro bonservis karşılığı Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Serie A'da forma giydiği 97 maçta 81 gol atıp 17 asist yaptı.

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