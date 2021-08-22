23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Köln ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta heyecanı Köln ile Bayern Münih maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Bayern Münih maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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