Levante 3-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, 4. dakikada Gareth Bale'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Bale, Madrid formasıyla 578 gün sonra golle buluştu.
İkinci yarının hemen başında (Dk. 46) Roger Marti ile skora eşitliği getiren Levante, 57. dakikada da bu kez Jose Campana'nın golüyle 2-1 öne geçti.
Karşılıklı ataklarla geçen bu yarıda, 72. dakikada Vinicius ile skoru 2-2'ye getiren Real Madrid'e, ev sahibi takımdan Rober Pier (Dk. 79) karşılık vererek Levante'yi tekrar öne geçirdi.
Eflatun beyazlı takımda 85. dakikada rakip ağları bir kez daha havalandıran Vinicius skoru 3-3'e getirdi.
Levante'de kaleci Aitor Fernandez 86. dakikada ceza sahasının dışında topa elle dokunduğu için direkt kırmızı kart gördü.
Son dakikalarda 10 kişi oynayan Levante'ye karşı etkili olamayan Real Madrid, Levante deplasmanından 1 puanla ayrıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda basına yaptığı değerlendirmede, "2 puan hediye ettik." dedi.
La Liga'da sahasında Elche'yi 1-0 yenen Atletico Madrid 6 puanla liderliğe otururken Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Valencia gibi 4 puanda aldı.
Levante'nin ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberliklerle 2 puanı bulunuyor.
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