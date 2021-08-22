Barcelona'da Yusuf Demir tarihe geçti! Lionel Messi'den sonra...

Yaz transfer döneminde Barcelona'ya imza atan Yusuf Demir, Katalan devinde ilk La Liga maçına çıktı. Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Lionel Messi'den sonra Barcelona'da forma giyen en genç yabancı futbolcu oldu.

Barcelona'nın Athletic Bilbao deplasmanından 1 puanla döndüğü maçta bir ilk yaşandı.

Katalan ekibinin kadrosuna bu yaz kattığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, maçta oyuna dahil olarak kulüp tarihine girdi. 18 yaşındaki Yusuf Demir, Leo Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.

Maçın 62. dakikasında Martin Brithwaite'ın yerine oyuna giren Yusuf Demir, sahada kaldığı 28 dakikada 18 kez topla buluştu, 9 isabetli pas ve 1 başarısız orta girişiminde bulundu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ