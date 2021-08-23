23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice - Marsilya maçında taraftarlar sahaya girdi

Fransa’da ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlar sahaya girdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Fransa Ligue 1'de oynanan Nice - Marsilya maçında ortalık karıştı. Maçta Dimitri Payet'in taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası Nice taraftarları sahaya girdi, mücadele bunun üzerine yarıda kaldı.

Fransa Ligue 1'de oynanan Nice - Marsilya mücadelesi ev sahibi ekip taraftarlarının Marsilya'lı oyuncu Dimitri Payet'le yaşanan gerginlik sonrası sahaya girmesi üzerine yarıda kaldı.

Dimitri Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatması sonrası ortalık gerildi, Nice taraftarı sahaya indi.

Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, yaşanan bu durum sonrası çok sinirlenirken, futbolcular soyunma odasına gitti.

Bu sahneler üzerine maçın hakemi mücadeleye ara verdi.

İşte Nice - Marsilya maçında o anlar...





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