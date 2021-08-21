21 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

İngiltere Premier Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Bielsa yönetimindeki Leeds United, Benitez'in takımı Everton ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds united ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Everton maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

PREMIER LİG'İN TÜM ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK!

Bu hafta Leeds United-Everton maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in tüm özetlerini de yine A Spor'da izleyebilecek.

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