Ozan Kabak'a Roma talip oldu! Jose Mourinho'nun radarına girdi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'a kiralık olarak giden ve sezonun bitmesiyle birlikte Schalke 04'e dönen milli futbolcu Ozan Kabak için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, 21 yaşındaki yıldız için Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın talip olduğunu yazdı. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın altyapısından yetişerek İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Liverpool'a kadar uzanan bir başarı öyküsü yazmayı başaran 21 yaşındaki milli futbolcumu Ozan Kabak için transfer iddiaları son bulmuyor.

Liverpool'da kiralık olarak forma giymesinin ardından Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e dönen Kabak için Leichester City, Sevilla, Crystal Palace iddiaları ortaya atılırken, bir söylenti de İtalyan medyasından geldi.

İtalya'nın önde gelen kaynakklarından Tuttumercato'nun haberine göre; 21 yaşındaki başarılı futbolcu için son talip, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Roma...

Haberde Chris Smalling'in sakatlığının ardından böyle bir karar alındığı belirtilirken, savunmada Juan Jesus'un beklentileri karşılaşayamadığının da altı çizildi. Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için başkent ekibinin 34 yaşındaki Arjantinli savunmacı Federico Fazio'nun da satılması gerekliliği vurgulandı.

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