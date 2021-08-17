19 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Almanya Süper Kupası B. Münih'in!

Almanya’nın Süper’i Bayern!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Almanya Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih ile kupanın şampiyonu Borussia Dortmund Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Dev maçı Bavyera temsilcisi 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Almanya Süper Kupası'nda lig şampiyonu Bayern Münih ile kupa şampiyonu Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadeleyi 3-1 Bayern Münih kazandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 41. ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski, 50. dakikada ise Thomas Müller kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golü ise 64. dakikada Marco Reus'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nı kazanan taraf oldu.

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