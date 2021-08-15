17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova temsilcisi Sheriff ile Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. | Son dakika spor haberleri

Moldova'nın Tiraspol kentindeki Sheriff Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Abdulkadir Bitigen ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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