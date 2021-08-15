17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Newcastle United ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - West Ham United maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Beşiktaş ve G.Saray’ın istediği yıldız Olympiakos’a transfer oldu! Beşiktaş ve G.Saray'ın istediği yıldız Olympiakos'a transfer oldu!
Madrid Courtois ile sözleşme imzaladı! Madrid Courtois ile sözleşme imzaladı!
Barcelona’da dudak uçuklatan borç! Barcelona'da dudak uçuklatan borç!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör