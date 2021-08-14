14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Norwich - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Norwich ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norwich - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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