08 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Paris Saint Germain Sergio Ramos'u resmen açıkladı!

Sergio Ramos resmen açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika spor haberleri... Real Madrid forması ile efsaneleşen İspanyol yıldız Sergio Ramos, Fransa League 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'e transfer oldu. Fransız ekibi Ramos'u resmen duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid formasını 16 yıl giyen ve efsane haline gelen İspanyol yıldız Sergio Ramos resmen PSG'ye transfer oldu. 35 yaşındaki İspanyol defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ramos'un yeni takımında 4 numaralı formayı giyecek.

Sergio Ramos sözleşmesini imzaladıktan sonra "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum " dedi. "Hayatımda büyük bir değişiklik, yeni bir meydan okuma ve asla unutmayacağım bir gün. Bu çok iddialı projenin bir parçası olmaktan, harika oyunculardan oluşan bir takıma katılmaktan gurur duyuyorum. Sağlam temelleri ile kendini en üst düzeyde kanıtlamış bir kulüp. Paris ile büyümeye devam etmek ve takımın şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. " ifadelerine yer verdi.

PARIS SAINT GERMAIN SERGIO RAMOS'U DUYURDU!

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