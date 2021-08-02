02 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru resmen Olympiakos'ta!

Onyekuru resmen Olympiakos'ta!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı ve satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Nijeryalı kanat, Olympiakos'la resmi sözleşmeye imza attı. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Olympiakos'a imza atmak için Yunanistan'a giden Nijeryalı oyuncu, kendisini 4 yıllığına Yunan ekibine bağlayan imzayı attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 4 yıl için 8 milyon Euro net maaş kazanacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Nijeryalı kanat sarı-kırmızılılarla 18 maça çıkarken 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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