Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı ve satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Nijeryalı kanat, Olympiakos'la resmi sözleşmeye imza attı. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Olympiakos'a imza atmak için Yunanistan'a giden Nijeryalı oyuncu, kendisini 4 yıllığına Yunan ekibine bağlayan imzayı attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 4 yıl için 8 milyon Euro net maaş kazanacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Nijeryalı kanat sarı-kırmızılılarla 18 maça çıkarken 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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