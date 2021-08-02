02 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Fransa Süper Kupası'nda milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille, PSG ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçı Lille 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Fransız ekibi, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'la ilgili paylaşım yaptı.

Fransa Süper Kupa final maçında lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Lille 1-0 kazanırken, Burak Yılmaz ise galibiyet golünün asistini yaptı.

Lille-PSG maçının ardından Fransız kulübünden Burak Yılmaz paylaşımı geldi.

İşte o paylaşım:

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