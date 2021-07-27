27 Temmuz 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Raphael Varane Manchester United'da

Varane İngiltere yolunu tuttu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberi: Manchester United, uzun süredir gündeminde olan Real Madrid'in yıldız ismi Raphael Varane ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, Fransız stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Manchester United, Raphael Varane transferi için Real Madrid ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

Manchester United, Raphael Varane için Real Madrid ile 50 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İngiliz kulübünün Varane için ödeyeceği miktara bonuslar da eklenebilir.

Hafta sonuna kadar İngiltere'ye gitmesi beklenen Varane, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüne imzayı atacak.

Manchester United, Varane ile henüz sürecinde başında anlaşmaya varmıştı. Fransız yıldızın kariyerine Premier Lig'de devam etme konusundaki ısrarı, Real Madrid'in yüksek bonservis inadını kıran faktör oldu.

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