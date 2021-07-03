Son dakika spor haberi: Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'dan flaş açıklamalar! "Kendi felsefemiz var" | EURO 2020
Son dakika spor haberleri... EURO 2020'ye damga vuran performanslardan birini sergileyen Danimarka'nın başarılı teknik direktörü Kasper Hjulmand, Çekya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "motivasyon olmadan bir şey olmaz. Tüm Danimarka için bunu yapıyoruz. İki hayalimiz var bir şey kazanmak ve insanlara ilham vermek." ifadelerine yer verdi.
EURO 2020'nin sürpriz takımlarından olan Danimarka, ilk iki maçını kaybetmesine rağmen gruptan çıkmış ve son 16 turunda Galler'i elemişti. Vikingler, çeyrek finalde Çekya ile eşleşti. Bu maç öncesi açıklamalarda bulunan Kasper Hjulmand, şunları dile getirdi:
Motivasyon olmadan bir şey olmaz. Tüm Danimarka için bunu yapıyoruz. İki hayalimiz var bir şey kazanmak ve insanlara ilham vermek. Biz kendi ilkelerimiz ve kendi felsefemizle mücadele ediyoruz. Bunun ötesinde tabii ki taktik anlayışımı ve bireysel yeteneklerimiz var, onlar ayrı. Her zaman taktik değiştirmek için fırsat yaratılabilir ama motivasyon ve takım ruhu her an olabilecek bir şey değil.
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