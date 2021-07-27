Borussia Dortmund Hollandalı futbolcu Malen'i transfer etti

Son dakika spor haberleri: PSV Eindhoven'da göstermiş olduğu performans ile adından söz ettiren Donyell Malen Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile anlaşmya vardı. Hollandalı futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna kattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a gönderen Borussia Dortmund'un kasasından Malen için 30 milyon avro çıkaracağı basına yansıdı.

Malen, PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 116 maçta 55 gol attı.

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