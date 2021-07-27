27 Temmuz 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund Hollandalı futbolcu Malen'i transfer etti

Donyell Malen Dortmund'da!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: PSV Eindhoven'da göstermiş olduğu performans ile adından söz ettiren Donyell Malen Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile anlaşmya vardı. Hollandalı futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna kattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a gönderen Borussia Dortmund'un kasasından Malen için 30 milyon avro çıkaracağı basına yansıdı.

Malen, PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 116 maçta 55 gol attı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Varane İngiltere yolunu tuttu! Varane İngiltere yolunu tuttu!
Okay Yokuşlu Ada'da kalıyor! Okay Yokuşlu Ada'da kalıyor!
Emre Mor'dan flaş karar! Ünlü menajerle anlaştı Emre Mor'dan flaş karar! Ünlü menajerle anlaştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör