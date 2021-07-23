23 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Tottenham Hotspur Heung-min Son ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Heung-min Son Tottenham ile uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan duyuruda, 29 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.

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