23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Tottenham Hotspur Heung-min Son ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan duyuruda, 29 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika spor haberleri
Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.
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