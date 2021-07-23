23 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madridli Karim Benzema'ya Covid-19 şoku!

Real Madridli Benzema'ya Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'de ter döken Karim Benzema, yeni tip c rona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız golcünün corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.

Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.

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