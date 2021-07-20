Son dakika spor haberleri | Everton'da skandal! Çocuk istismarı nedeniyle kadro dışı bırakıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da şoke eden gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlerde Maviler'in formasını giyen bir futbolcu 'çocuk istismarı' nedeniyle tutuklandı. Daha sonra kefaletle serbest bırakılan o ismin sözleşmesi feshedildi. Soruşturmanın sürdüğü bilgisi verilirken Everton cephesinden bir yetkili, "Polis soruşturması nedeniyle bir futbolcumuzun sözleşmesini askıya aldığımızı doğrulayabiliriz. Kulüp yetkilileri soruşturmaya destek vermeye devam edecek ve şu an başka açıklama yapılmayacak" şeklinde konuştu. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de çocuk istismarı skandalı yaşandı. Everton forması giyen bir futbolcu, istismar suçlaması ile gözaltına alındı.
Everton kulübü, yasal nedenlerle ismi açıklanamayan 31 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Söz konusu futbolcu veya ilgili suçlamalarla ilgili hiçbir ayrıntı açıklanmadı.
Ancak Premier Lig kulübü, yetkililere soruşturma için yardımcı oluyor.
Kulübün resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Everton, bir polis soruşturması bekleyen bir A takım oyuncusunu askıya aldığını doğrulayabilir.
Kulüp, soruşturmaları konusunda yetkilileri desteklemeye devam edecek ve şu anda başka bir açıklama yapmayacak."
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