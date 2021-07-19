19 Temmuz 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Arsenal'den orta sahaya takviye! Albert Sambi Lokonga açıklandı

Arsenal'den orta sahaya takviye! İşte o genç yetenek...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Premier Lig ekibi Arsenal, Anderlecht forması giyen Belçikalı oyuncu Albert Sambi Lokonga'yı transfer ettiğini duyurdu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Anderlecht ile varılan anlaşmanın ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Anderlecht'te forma giyen Belçikalı oyuncu Albert Sambi Lokonga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Anderlecht ile varılan anlaşmanın ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Lokonga için 17,2 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Anderlecht'te 2017 yılından bu yana forma giyen Lokonga, 78 karşılaşmada 3 gole imza attı.

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