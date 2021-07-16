16 Temmuz 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Giuliano Corinthians'la anlaşma sağladı!

Giuliano ülkesine döndü! İşte yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano, ülkesine döndü. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki futbolcu, ülkesi takımlarından Corinthians'la sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Brezilya Serie A takımlarından Corinthians, son olarak Başakşehir forması giyen Giuliano'yu transfer ettiğini duyurdu.

31 yaşındaki Brezilyalı on numara geçtiğimiz sezon 32 maçta ter döktü.

Giuliano bu karşılaşmalarda, Başakşehir'e 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Giuliano'nun Başakşehir'le olan sözleşmesi 2 Temmuz'da sona ermişti.

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