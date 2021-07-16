16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Giuliano Corinthians'la anlaşma sağladı!
Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano, ülkesine döndü. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki futbolcu, ülkesi takımlarından Corinthians'la sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Brezilya Serie A takımlarından Corinthians, son olarak Başakşehir forması giyen Giuliano'yu transfer ettiğini duyurdu.
31 yaşındaki Brezilyalı on numara geçtiğimiz sezon 32 maçta ter döktü.
Giuliano bu karşılaşmalarda, Başakşehir'e 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Giuliano'nun Başakşehir'le olan sözleşmesi 2 Temmuz'da sona ermişti.
GIULIANO É MAIS UM LOUCO DO BANDO!!! ⚫⚪#BemVindoGiuliano#VaiCorinthians pic.twitter.com/hziz8tqpzy— Corinthians (@Corinthians) July 16, 2021
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