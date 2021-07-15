Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda, "Nicolo Barella'nın hayranıyım" ifadesini kullandı. Futbolseverler bu röportajın ardından Nicolo Barella hakkında araştırmalarda bulundu. Peki, Nicolo Barella kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda görev alıyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta Della Sports'a verdiği röportajda Inter forması giyen Nicolo Barella'ya hayran olduğunu belirtti. Peki, Nicolo Barella kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda görev alıyor?

NICOLO BARELLA KİMDİR?

7 Şubat 1997 yılında dünyaya gelen Nicolo Barella, futbol yaşamına Scuola Calcio Gigi Riva'da başladı. Ardından Cagliari alt yapısına geçiş yaptı. Cagliari'nin alt yaş gruplarından A takıma da yükelen Barella, 2016 yılında yarım sezon Como'ya kiralandı. Cagliari'de sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken genç futbolcu, 12 milyon euro kiralama bedeliyle Inter'e geçti. Burada da iyi bir performans sergileyen Barella, 32.5 milyon euro bonservis karşılığında Inter'in oyuncusu oldu.

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