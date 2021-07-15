Fatih Terim'in hayranıyım dediği Nicolo Barella kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda görev alıyor?
Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda, "Nicolo Barella'nın hayranıyım" ifadesini kullandı. Futbolseverler bu röportajın ardından Nicolo Barella hakkında araştırmalarda bulundu. Peki, Nicolo Barella kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda görev alıyor?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta Della Sports'a verdiği röportajda Inter forması giyen Nicolo Barella'ya hayran olduğunu belirtti. Peki, Nicolo Barella kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda görev alıyor?
NICOLO BARELLA KİMDİR?
7 Şubat 1997 yılında dünyaya gelen Nicolo Barella, futbol yaşamına Scuola Calcio Gigi Riva'da başladı. Ardından Cagliari alt yapısına geçiş yaptı. Cagliari'nin alt yaş gruplarından A takıma da yükelen Barella, 2016 yılında yarım sezon Como'ya kiralandı. Cagliari'de sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken genç futbolcu, 12 milyon euro kiralama bedeliyle Inter'e geçti. Burada da iyi bir performans sergileyen Barella, 32.5 milyon euro bonservis karşılığında Inter'in oyuncusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası