Arjen Robben futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı! | Arjen Robben kimdir?

Hollandalı yıldız kanat Arjen Robben, 2. kez futbolu bıraktığını açıkladı. Deneyimli futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vedasını duyurdu.

Bayern Münih, Real Madrid, PSV, Groningen gibi takımlarda forma giyen Arjen Robben futbol kariyerini sonlandırdı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla vedasını duyuran Robben, "Aktif futbol kariyerimi durdurmaya karar verdim. Çok zor bir seçim. Tüm yürekleri ısıtan destek için herkese teşekkür etmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

ARJEN ROBBEN KİMDİR?

Arjen Robben, 1984 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. İspanya'nın Bayern Munichtakımında ve Hollanda Milli Takımı'nda kanat oyuncusu olarak görev yapmakta. Profesyonel futbol hayatına FC Groningen takımında başlayan Robben, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'te forma giydi. Robben, kariyeri boyunca 614 maçta 209 gol atarken 166 da asist yaptı.

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