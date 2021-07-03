Brezilya 1-0 Şili (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Brezilya yarı finalde!
Copa America çeyrek final mücadelesinde Brezilya ile Şili karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sambacılar Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Copa America'da heyecan fırtınası sürüyor. Güney Amerika turnuvasında Brezilya, çeyrek finalde Şili ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brezilya, 46. dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Gabriel Jesus kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Nilton Santos Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Brezilya karşılaşmanın ikinci yarısını 10 kişi sürdürse de yarı finale yükselen taraf oldu. Copa America'da çeyrek finalin diğer karşılaşmaları Uruguay-Kolombiya ve Arjantin-Ekvador arasında oynanacak. İlk yarı finalist ise Paraguay'ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden Peru olmuştu.
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