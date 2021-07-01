Son dakika transfer haberleri: Sergio Ramos PSG ile imzalıyor

Eski Fenerbahçeli Bruno Alves, yeniden Türkiye'ye dönebilir. Tecrübeli savunmacının babası, Alves'e Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Baba Alves, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri