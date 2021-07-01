01 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Sergio Ramos PSG ile imzalıyor

Ramos'un yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberi: 2005 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor. RMC Sport, tecrübeli futbolcunun Paris Saint-Germain ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Real Madrid'de geçirdiği 16 sezonun ardından ayrılık kararı alan ve kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen Sergio Ramos'un yeni takımı belli oluyor.

Fransız basınından RMC'nin haberine göre; Ramos, Ligue 1 ekiplerinden PSG ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde; İspanyol stoperin önümüzdeki günlerde sözleşmeye imza atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

AĞLAYARAK AYRILMIŞTI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşamıştı. Konuşmasının sonlarında kısa bir süre de olsa boğazı düğümlenen efsane stoper, konuşmasını kısa süreli gözyaşları içinde noktalamıştı.

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