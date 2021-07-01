01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fiorentina Franck Ribery ile yollarını ayırdı!
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, yıldız futbolcu Franck Ribery ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Fiorentina'nın sosyal medya hesabından Fransız yıldıza teşekkür edildi. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 38 yaşındaki futbolcu, İtalyan takımı ile 51 maça çıkıp 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi. | Son dakika spor haberleri
2019-2020 sezonu öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi bitmesinden sonra Fiorentina'ya transfer olan Ribery, İtalyan ekibinden ayrıldı.
Fiorentina'nın sosyal medya hesabından Fransız yıldıza teşekkür edildi. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 38 yaşındaki futbolcu, İtalyan takımı ile 51 maça çıkıp 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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