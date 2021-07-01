01 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Fiorentina Franck Ribery ile yollarını ayırdı!

Ayrılığı duyurdular! Franck Ribery...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, yıldız futbolcu Franck Ribery ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Fiorentina'nın sosyal medya hesabından Fransız yıldıza teşekkür edildi. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 38 yaşındaki futbolcu, İtalyan takımı ile 51 maça çıkıp 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi. | Son dakika spor haberleri

2019-2020 sezonu öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi bitmesinden sonra Fiorentina'ya transfer olan Ribery, İtalyan ekibinden ayrıldı.

Fiorentina'nın sosyal medya hesabından Fransız yıldıza teşekkür edildi. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan 38 yaşındaki futbolcu, İtalyan takımı ile 51 maça çıkıp 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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