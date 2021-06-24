Copa America B Grubu'nda Ekvador ile Peru karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Copa America B Grubu maçında Ekvador ile Peru kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.

Ekvador'un gollerini 23. dakikada Tapia (k.k) ve 45+3'te Preciado attı. Peru'nu'n golleri ise 49. dakikada Lapadula ve 54'te Carrillo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ekvador 3 maç sonunda 2 puana ulaştı. Peru ise 4 puana yükseldi.

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