24 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Ekvador 2-2 Peru (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ekvador ve Peru yenişemedi!
Copa America B Grubu'nda Ekvador ile Peru karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.
Copa America B Grubu maçında Ekvador ile Peru kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.
Ekvador'un gollerini 23. dakikada Tapia (k.k) ve 45+3'te Preciado attı. Peru'nu'n golleri ise 49. dakikada Lapadula ve 54'te Carrillo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ekvador 3 maç sonunda 2 puana ulaştı. Peru ise 4 puana yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?