22 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu Inter'de!

Transferde işlem tamam! Tesislere geldi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcu , Inter ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına giriş yaptı.

Milan ile sözleşmesi sona eren 'nun yeni takımı belli oldu. A Milli yıldızımız, bir başka devi Inter ile anlaşma sağladı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına geldi.

KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU!

Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme detayları da belli oldu. İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan yıldız isim, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor.

VEDA MESAJI YAYINLADI!

Inter'le anlaşmaya varan Hakan Çalhanoğlu, Milan için bir veda mesajı paylaştı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Milan" ifadesini kullanarak kırmızı-siyahlılara veda etti.


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