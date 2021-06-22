Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu Inter'de!
Son dakika spor haberleri: Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına giriş yaptı.
Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. A Milli yıldızımız, bir başka İtalyan devi Inter ile anlaşma sağladı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına geldi.
KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU!
Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme detayları da belli oldu. İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan yıldız isim, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor.
VEDA MESAJI YAYINLADI!
Inter'le anlaşmaya varan Hakan Çalhanoğlu, Milan için bir veda mesajı paylaştı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Milan" ifadesini kullanarak kırmızı-siyahlılara veda etti.
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