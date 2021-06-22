22 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen Jo'ya Corinthias'dan flaş ceza!

Jo'ya Corinthias'dan flaş ceza! Kramponları...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem forması giyen santrfor Jo'ya kulübü 'dan flaş bir ceza geldi. Brezilyalı futbolcu maçında yeşil krampon giydiği için tepki çekti. İşte detaylar...

, Brezilyalı ezeli rakipleri 'ın rengi olan yeşil krampon giydiği için yıldız forvet Jô'ya para cezası verdi.

'ın eski forveti, Pazar günkü 'da ile golsüz berabere kaldıklarında açık yeşil krampon giydiği için tepki çekti

Corinthians taraftarları çileden çıktıktan sonra, kulüp, antrenmanda bile tekrar yeşil krampon giymesi yasak olan Brezilyalı oyuncuya yaptırım uyguladı ve uyardı.

Corinthians, Jo'ya para cezası verdiğini açıkladı.

JÔ: "ASLA SAYGISIZLIK ETMEM"

2003 yılında Corinthians'ın genç takımından yükselerek , ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Jô, özür diledi.

34 yaşındaki golcü yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümden beri sevdiğim bir kulüp olan Corinthians'a aslı saygısızlık etmem" dedi.

Corinthians ve Palmeiras, futbolunun en şiddetli ve en eski rekabetlerinden biri olan derbisini paylaşıyor.

Paulista derbisi, dünya futbolunun en büyük 10 derbisi arasında yer alıyor.

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