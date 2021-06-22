22 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika Kupa Amerika haberleri: Arjantin 1-0 Paraguay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arjantin çeyrek finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: Copa America) A grubu maçında , 'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek fiale yükseldi. Bir diğer çeyrek finalist ise ile 1-1 berabere kalan oldu.

Copa America) A Grubu'nda 'ı 1-0 yenen ve ile 1-1 berabere kalan , çeyrek finale kalmayı garantiledi.

() tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Paraguay ile karşılaşan Arjantin, 'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Bu arada milli takımda 147. maçına çıkan yıldız futbolcu , Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu 'nun rekorunu egale etti.

Günün diğer maçında Şili, 26. dakikada 'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen Uruguay karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Uruguay, bu gole 66. dakikada ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

A Grubu'ndaki üçüncü maçlar sonunda 7 puana ulaşan lider Arjantin ve 5 puanlı Şili'nin son 8 takım arasına kalması kesinleşti.

Kupa Amerika'ya 24 Haziran Perşembe günü B Grubu'nda oynanacak - ve Brezilya- maçlarıyla devam edilecek.

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