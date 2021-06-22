Son dakika Kupa Amerika haberleri: Arjantin 1-0 Paraguay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: 2021 Kupa Amerika (Copa America) A grubu maçında Arjantin, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek fiale yükseldi. Bir diğer çeyrek finalist ise Uruguay ile 1-1 berabere kalan Şili oldu.
2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu'nda Paraguay'ı 1-0 yenen Arjantin ve Uruguay ile 1-1 berabere kalan Şili, çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.
Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Paraguay ile karşılaşan Arjantin, Alejandro Gomez'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Bu arada milli takımda 147. maçına çıkan yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu Javier Mascherano'nun rekorunu egale etti.
Günün diğer maçında Şili, 26. dakikada Eduardo Vargas'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen Uruguay karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Uruguay, bu gole 66. dakikada Luis Suarez ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
A Grubu'ndaki üçüncü maçlar sonunda 7 puana ulaşan lider Arjantin ve 5 puanlı Şili'nin son 8 takım arasına kalması kesinleşti.
Kupa Amerika'ya 24 Haziran Perşembe günü B Grubu'nda oynanacak Ekvador-Peru ve Brezilya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.
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