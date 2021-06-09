Premier Lig yönetimi, Avrupa Süper Ligi'ne katılım gösteren fakat daha sonra ayrılan 6 İngiliz kulübü hakkındaki kararını açıkladı. Alınan karara göre Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea 22 milyon Sterlin'lik cezaya çarptırıldı.

İşte Premier Lig'den yapılan açıklama:



Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 takım bugün bir kez daha hatalarını kabul etti ve Premier Lig'e bağlılıllarını teyit etti.

Kulüpler taraftarlardan, kulüp üyelerinden, Premier Lig ve FA'den özür diledi.

Kulüpler iyi niyet göstergesi olarak taraftarlara destek, futbolu geliştirmek ve topluluk programlarına yeni yatırımlar dahil olmak üzere 22 milyon Sterlin'lik bir katkı yapmayı kabul etti.

Ayrıca kulüpler, gelecekte benzer eylemlerin 30 puanlık bir kesintiye yol açması için kural değişikliklerini desteklemeyi kabul etti.

Bu durum gerçekleşirse altı kulübün her biri ek 25 milyon sterlin para cezasına çarptırılacak.

Premier Lig ve FA, bu süreç boyunca birlikte yakın bir şekilde çalıştı ve bu anlaşma, konuyla ilgili her iki soruşturmayı da sonuçlandırıyor.

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