09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Premier Lig'den Arsenal Tottenham Manchester United Manchester City Liverpool ve Chelsea'ye dev ceza!

Premier Lig'den 6 takıma dev ceza!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

yönetimi, 'ne katılım gösteren fakat daha sonra ayrılan 6 kulübü hakkındaki kararını kamuoyuna duyurdu.Buna göre , , , ve 22 milyon Sterlin'lik cezaya çarptırıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

yönetimi, 'ne katılım gösteren fakat daha sonra ayrılan 6 kulübü hakkındaki kararını açıkladı. Alınan karara göre , , , , ve 22 milyon Sterlin'lik cezaya çarptırıldı.

İşte Premier Lig'den yapılan açıklama:

Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 takım bugün bir kez daha hatalarını kabul etti ve Premier Lig'e bağlılıllarını teyit etti.

Kulüpler taraftarlardan, kulüp üyelerinden, Premier Lig ve 'den özür diledi.

Kulüpler iyi niyet göstergesi olarak taraftarlara destek, futbolu geliştirmek ve topluluk programlarına yeni yatırımlar dahil olmak üzere 22 milyon Sterlin'lik bir katkı yapmayı kabul etti.

Ayrıca kulüpler, gelecekte benzer eylemlerin 30 puanlık bir kesintiye yol açması için kural değişikliklerini desteklemeyi kabul etti.

Bu durum gerçekleşirse altı kulübün her biri ek 25 milyon sterlin para cezasına çarptırılacak.

Premier Lig ve FA, bu süreç boyunca birlikte yakın bir şekilde çalıştı ve bu anlaşma, konuyla ilgili her iki soruşturmayı da sonuçlandırıyor.

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