24 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Lille'de şampiyonluk kutlamalarında Burak Yılmaz'a büyük ilgi!

Fransa'da Burak Yılmaz sevgisi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'da sezonu şampiyon tamamlayan takımının şampiyonluk kutlamalarında 'a büyük ilgi vardı. İşte o anlar...

'da sezonu şampiyon tamamlayan takımının şampiyonluk kutlamalarında 'a büyük ilgi vardı. İşte o anlar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mandzukic Milan'dan ayrıldı! Mandzukic Milan'dan ayrıldı!
UEFA Konferans Ligi kupası tanıtıldı! UEFA Konferans Ligi kupası tanıtıldı!
Büyük tepki! Verdikleri karar... Büyük tepki! Verdikleri karar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör