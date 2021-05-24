24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Lille'de şampiyonluk kutlamalarında Burak Yılmaz'a büyük ilgi!
Son dakika spor haberleri: Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımının şampiyonluk kutlamalarında Burak Yılmaz'a büyük ilgi vardı. İşte o anlar...
Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımının şampiyonluk kutlamalarında Burak Yılmaz'a büyük ilgi vardı. İşte o anlar...
📢 BURAK BURAK BURAK !!!— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 24, 2021
👑 Le roi du @losclive : @yilmazburak17 🇹🇷 !!! pic.twitter.com/dKzflF99eP
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