20 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona'nın eldiveni Ter Stegen ameliyat edildi!

Barcelonalı yıldız EURO 2020'de yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Kulübü, kalecisi 'in sağ dizinden ameliyat edildiğini açıkladı. Ter Stegen'in, ameliyat sonrası tedavi süreciyle birlikte 'yi kaçıracağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

kalecisi Marc-Andre , dizinden amliyat edildi.

29 yaşındaki kaleci, tedavi döneminin uzun sürecek olmasından dolayı 'nda yer alamayacak.

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