20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Barcelona'nın eldiveni Ter Stegen ameliyat edildi!
Barcelona Kulübü, Alman kalecisi Ter Stegen'in sağ dizinden ameliyat edildiğini açıkladı. Ter Stegen'in, ameliyat sonrası tedavi süreciyle birlikte EURO 2020'yi kaçıracağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen, dizinden amliyat edildi.
29 yaşındaki kaleci, tedavi döneminin uzun sürecek olmasından dolayı Avrupa Futbol Şampiyoası'nda yer alamayacak.
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