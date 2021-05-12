Ajax'tan taraftara büyük jest! Şampiyonluk kupasını erittiler ve...
Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon olarak tamamalayan Ajax, aldığı kupayı eritti. Hollanda temsilcisi, küçük yıldızlar halinde kalıp oluşturarak kombine sahibi taraftarlarına dağıttı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.
Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hollanda Futbol Federasyonunun, Covid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.
Piece of victory— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021
Piece of history
Piece of Ajax
Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA
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