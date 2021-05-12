12 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax'tan taraftara büyük jest! Şampiyonluk kupasını erittiler ve...

Ajax'tan taraftara büyük jest! Kupayı erittiler ve...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'de sezonu şampiyon olarak tamamalayan , aldığı kupayı eritti. temsilcisi, küçük yıldızlar halinde kalıp oluşturarak kombine sahibi taraftarlarına dağıttı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan , 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.

Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonunun, Covid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.

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