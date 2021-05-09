İspanya La Liga'da Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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