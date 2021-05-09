09 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

'da ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
Arsenal - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
West Ham - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Ham - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör